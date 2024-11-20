الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا وعشرات البلدات بالشمال بعد تسلل مسيرة

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن "صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا وعشرات البلدات شمال إسرائيل بعد تسلل مسيرة".

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى "إطلاق جسم جوي مشبوه من لبنان وتسبب في تفعيل الإنذار بالجليل وسلاح الجو يتعقب الهدف".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.