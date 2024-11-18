زلزال قوي يضرب الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة بانتيس في الفلبين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال وقع على عمق 10 كلم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.