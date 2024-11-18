شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يُحيل بيان وزير الإسكان إلى اللجنة المختصة للرد عليه والان مع تفاصيل الخبر

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، للجنة الإسكان بمجلس النواب.

وتابع رئيس مجلس الواب، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة:" وعلى النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، عقد اجتماع لمناقشة البيان فى أقرب وقت ممكن، وابدأ رأى اللجنة، وذلك فى حضور وزير الإسكان، ولمن يرغب من النواب، سواء من اعضاء اللجنة او من غيرها، لحضور المناقشات".