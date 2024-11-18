شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: نناقش قانون الإجراءات الجنائية بحرية وديمقراطية تامة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن جهد كبير مبذول من اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتضمن العديد من المزايا والحقوق المكتسبة.

وتابع ممثل حزب النور، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس:" لدينا إشكالية في 9 مواد فقط، أبرزها تلك المتعلقة بمواد الشريعة الإسلامية، خاصة وعدم تمثل الأزهر فى اللجنة الفرعية، لافتا إلى انه حال عدم قبول التعديلات على المواد الـ 9 سيرفض الحزب مشروع القانون".

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس قائلا:" نتحدث من حيث المبدأ، وبدل ما تكرر نفسك تقدم بالتعديلات والحكومة، واللجنة ترد أثناء مناقشة المواد الموضوعية لمشروع القانون، والأمر متاح للجميع، وهناك ديمقراطية كاملة فى المناقشات، وهناك حرية فى الرأى، ولكل شخص الحق الكامل فى إبداء رأيه بديمقراطية وحرية تامة".



