شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على حق اللاجئ فى التقاضى والإعفاء من الرسوم القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد 16 و17 من مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والتى تنظم حق اللاجئ فى التقاضى والإعفاء من الرسوم القضائية وحقه فى التمتع بالحقوق العينية على الأموال الثابتة والمنقولة وجاءت نصوص المواد كالتالى:

مادة (16):

يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المُقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية

كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بـها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام

وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة

مادة (17):

يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة