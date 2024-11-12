الجيش الإسرائيلي هدد سكان 14 قرية جنوبية: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى "سكان ​جنوب لبنان​ في القرى التّالية: شقرا، حولا، مجدل سلم، طلوسة، ميس الجبل، صوانة، قبريخا، يحمور، أرنون، بليدا، محيبيب، برعشيت، فرون؛ وغندورية"، قائلًا: "عليكم إخلاء منازلكم فورًا، والانتقال إلى شمال نهر الأوّلي".

وزعم في تصريح، أنّ "نشاطات "حزب الله" تجبر الجيش على العمل ضدّه بقوّة في هذه المناطق"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو أسلحته، يعرّض حياته للخطر". وشدّد على أنّه "يحظر عليكم التّوجّه جنوبًا، أي تحرّك نحو الجنوب قد يشّكل خطرًا على حياتكم"، وادّعى "أنّنا سنقوم بإبلاغكم عن التّوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم، حال توفّر الظّروف الملائمة لذلك".