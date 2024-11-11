"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يقلص نطاق النشاط العسكري لكتائب الاحتياط من 20 أسبوعا إلى 9 أسابيع فقط

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "الجيش الإسرائيلي يقلص نطاق النشاط العسكري لكتائب الاحتياط من 20 أسبوعا إلى 9 أسابيع فقط"، موضحةً أن "قرار تقليص فترة عمل كتائب الاحتياط يأتي خوفا من إثقال كاهلهم بعد انخفاض الإقبال على الخدمة".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن "الاستياء من فشل الحكومة في تجنيد عدد كبير من الحريديم سبب في انخفاض معدل خدمة الاحتياط".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "انخفاض ملحوظ في انضمام جنود الاحتياط للخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي جراء دفع الحكومة مشروع قانون يسمح باستمرار إعفاء متدينين يهود من الحريديم من الخدمة العسكرية، وكذلك بسبب الإرهاق".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "الجيش يشعر بالقلق بسبب انخفاض بنسبة تتراوح بين 15% و25% في خدمة الاحتياط، وأوضحت أن هذا الشعور برز خلال الأسابيع الأخيرة في الألوية القتالية في قطاع غزة وفي الجبهة الشمالية -خلال الحرب على لبنان– مؤكدة أنه يؤثر على قرارات الجيش العملياتية".

وأرجعت الصحيفة الانخفاض في نسبة انضمام جنود الاحتياط إلى دفع الحكومة مشروع قانون يسمح باستمرار إعفاء متدينين يهود من الخدمة العسكرية.