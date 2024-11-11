الجيش الإسرائيلي: يتم تتبع هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والحدث ما زال متواصلا

ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه "يتم تتبع هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والحدث ما زال متواصلا".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.