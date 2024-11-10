إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية أجرى زيارة سرية لروسيا سعيا للتوصل لتسوية مع لبنان

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ "وزير الشّؤون الاستراتيجيّة رون ديرمر أجرى زيارةً سرّيّةً إلى روسيا الأسبوع الماضي، سعيًا للتّوصّل إلى تسوية مع لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "من المتوقّع أن تلعب روسيا دورًا مهمًّا في اتفاق محتمَل لوقف إطلاق النّار، إذا تمّ التّوصل إليه بين إسرائيل و"حزب الله"، لضمان تغيير الوضع في لبنان ومنع تسليح الحزب".

ولفتت إلى أنّ "الزّيارة جاءت بعد أيّام قليلة من الهجوم الإسرائيلي على إيران"، فجر يوم السّبت 26 تشرين الأوّل الماضي.

في السّياق، أفادت القناة 12 الإسرائيليّة نقلًا عن مصادر، بأنّ "ديرمر يغادر إلى واشنطن، لمناقشة التّفاصيل بشأن التّسوية مع لبنان".

وكانت قد ذكرت القناة أنّ الحكومة الإسرائيليّة "تدرس بجدّيّة خيار التّوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار موقّت على مع "حزب الله"، في ظلّ المخاوف الجدّيّة في أوساط صنّاع القرار في تل أبيب، من احتمال صدور قرار من مجلس الأمن الدّولي قد يقيّد بشكل كبير حرّيّة إسرائيل العسكريّة".