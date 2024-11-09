شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. ارتفاع ضحايا تفجير محطة القطارات في بالوشيستان والان نبدء بالتفاصيل

تفجير محطة قطارات في باكستان

الدمام - شريف احمد - أعلن وسيم بايج، أحد المتحدثين باسم إدارة الصحة في إقليم بالوشيستان في باكستان، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 26 شخصًا، بسبب الانفجار القوي الذي استهدف محطة قطارات.وذكر حمزة شفقت، أحد المسؤولين الحكوميين البارزين من كويتا لوسائل الإعلام: "كان هجومًا انتحاريًا استهدف وكالات إنفاذ القانون.وأسفر التفجير، الذي وقع في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بالوشيستان الأكثر اضطرابًا في البلاد عن إصابة أكثر من 60 آخرين.ويتوقع ارتفاع حصيلة القتلى، إذ إن العديد منهم في حالة حرجة.