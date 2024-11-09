اخبار العالم

باكستان.. ارتفاع ضحايا تفجير محطة القطارات في بالوشيستان

0 نشر
د ب أ - إسلام آباد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. ارتفاع ضحايا تفجير محطة القطارات في بالوشيستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وسيم بايج، أحد المتحدثين باسم إدارة الصحة في إقليم بالوشيستان في باكستان، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 26 شخصًا، بسبب الانفجار القوي الذي استهدف محطة قطارات.
وذكر حمزة شفقت، أحد المسؤولين الحكوميين البارزين من كويتا لوسائل الإعلام: "كان هجومًا انتحاريًا استهدف وكالات إنفاذ القانون.

تفجير محطة قطارات في باكستان

وأسفر التفجير، الذي وقع في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بالوشيستان الأكثر اضطرابًا في البلاد عن إصابة أكثر من 60 آخرين.
ويتوقع ارتفاع حصيلة القتلى، إذ إن العديد منهم في حالة حرجة.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا