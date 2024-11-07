حملة ترامب: الرئيس المنتخب يختار فريقه في الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت حملة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه سيختار في الأيام والأسابيع المقبلة الفريق الذي سيعمل تحت قيادته لتنفيذ سياسات "تجعل حياة الأميركيين في المتناول وآمنة ومأمونة".

محمد يوسف

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