شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يواصل قانون الإجراءات الجنائية.. وحالة اغماء توقف المناقشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستأنف مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعقب بدء المناقشة، سقط شخص لم تحدد هويته بالجلسة العامة مما أوقف المناقشات، وطالب المستشار حنفي الدكتور حنفي جبالي الأطباء بالمجلس التقدم لرؤيته والاطمئنان عليه، كما طالب بعدم الالتفاف حوله.

وتم رفع الشخص المغمى عليه وحمله خارج القاعة، وقال جبالي :" قد تكون حالة إغماء بسبب السكر".



