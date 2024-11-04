شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قضاء 6 أشهر بعيدًا عن الأرض.. صينيون يبتكرون "حديقة أسماك" في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد إكمال مهمة استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء، عاد طاقم "شنتشو-18"، المكون من ثلاثة رواد فضاء صينيين، إلى الأرض بسلام، في موقع الهبوط بمنطقة منغوليا الداخلية، وفقًا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.

وأكدت الوكالة أن رواد الفضاء الثلاثة كانوا بصحة جيدة بعد أن قضوا 192 يومًا في المدار، مشيرة إلى أن مهمة "شنتشو-18" المأهولة كانت ناجحة، حيث انطلقت المركبة في 25 أبريل 2024. وخلال المهمة، استخدم الطاقم غرف التجارب العلمية وحمولات خارج المركبة لإجراء عشرات التجارب في مجالات الفيزياء الأساسية للجاذبية الصغرى، وعلوم المواد الفضائية، وعلوم الحياة الفضائية، وطب الفضاء، وتقنيات الفضاء.

كما قام رواد فضاء "شنتشو-18" بأنشطة خارج المركبة مرتين.

وحققوا في أول عملية سير في الفضاء في مايو رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول عملية سير في الفضاء لرواد فضاء صينيين، وأنشأوا "حوض سمك" في الفضاء باستخدام سمك الدانيو المخطط وطحالب السمك الذهبي لدراسة كيفية تأثير بيئة الفضاء على نموها وتوازن نظامها، ما يمثل إنجازًا في مجال تربية الفقاريات في الفضاء، إضافة إلى انشغالهم بزراعة النباتات في "حديقة الفضاء" خلال إقامتهم في المدار.