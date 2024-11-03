نشر الاعلام الحربي في "جزب الله"، "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي بين بلدتي كفركلا ودير ميماس الحدوديتين في جنوب لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله نشر مشاهد من استهداف تجمّع لجنود الجيش الاسرائيلي بين بلدتي كفركلا ودير ميماس الحدوديتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.