أوكرانيا تهاجم إدارة بايدن بعد تسريب أسرار خاصة بالصواريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، أنه طلب من الولايات المتحدة صواريخ توماهوك بعيدة المدى للمساعدة في هزيمة روسيا، وانتقد البيت الأبيض لتسريب الأسرار إلى وسائل الإعلام الأمريكية.

ويمكن لصواريخ توماهوك الطيران لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر وستسمح لأوكرانيا بضرب أهداف في عمق روسيا إذا سمحت الولايات المتحدة بذلك، وهو جزء أساسي من خطة النصر المزعومة لكييف لصد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ومع ذلك، كان زيلينسكي مستاءً من المعلومات حول طلب توماهوك التي تم الكشف عنها لصحيفة نيويورك تايمز في قصة وصف فيها مسؤول أميركي كبير مجهول الطلب الأوكراني بأنه غير قابل للتطبيق تمامًا.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وسائل الإعلام نُشرت يوم الأربعاء. وتساءل "كانت هذه معلومات سرية بين أوكرانيا والبيت الأبيض. كيف نفهم هذه الرسائل؟ إذن، هل يعني هذا أنه لا يوجد شيء سري بين الشركاء؟".

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن كبار المسؤولين الأمريكيين لا يعتقدون أن القيادة الأوكرانية قدمت حجة مقنعة حول كيفية استخدام الصواريخ بعيدة المدى لتحويل مجرى الأمور في ساحة المعركة.

وأضاف المسؤولون أن قائمة الأهداف التي قدمتها أوكرانيا للولايات المتحدة تجاوزت بكثير عدد الصواريخ التي يمكن للجيش الأميركي توفيرها لكييف دون تعريض المتطلبات المحتملة للشرق الأوسط وآسيا للخطر.

كما حير التسريب كبار المسؤولين في كييف بخلاف زيلينسكي.

وقال مسؤول أوكراني مطلع على الأمر لصحيفة بوليتيكو "نعلم أن الخطة واقعية. لقد درسها الجيش الأمريكي نفسه وقال إنها واقعية".