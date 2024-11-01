إسرائيل تستأنف مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت بعد توقف لأيام

القاهرة - كتب محمد نسيم - جدد الجيش الإسرائيلي، مهاجمته للضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد توقف دام عدة أيام، وسط محاولات الوسطاء للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ سلسلة غارات عنيفة، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في مناطق: الغبيري، الكفاءات، أوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار القديم، تحويطة الغدير، الرويس، حارة حريك والمريجة.

وقد خلفت الغارات دمارًا هائلًا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضًا، بالإضافة إلى اندلاع حرائق.

ويأتي ذلك بعد مقتل 7 أشخاص بينهم سيدة فلسطينية ونجلها، و4 عمال تايلانديين، وإسرائيلي، في القصف الصاروخي الذي نفذ من لبنان أمس وطال مناطق في شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن الصواريخ لم تعترض لأنه تم تعريفها بأنها مناطق مفتوحة، مشيرةً إلى أن هؤلاء كانوا في أراضٍ زراعية كان من المفترض أن تكون مخلاة ولا يتواجد بها أي عمال أو من أصحابها.

كما قصفت طائرات إسرائيلية عند الثالثة فجرا، على حسينية بلدة خربة سلم ومستوصف تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ودمرته.

واستشهد أمس 11 لبنانيًا في غارات على بعلبك وقرى محيطة بها.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 2867 والمصابين إلى 13047 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

المصدر : وكالات