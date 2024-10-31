فصائل عراقية تقصف هدفًا حيويًا لإسرائيل في الجولان المحتل

الشارقة - اميمة ياسر - هاجمت فصائل عراقية، أهدافًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالطائرات المُسيّرة في الجولان المحتل وشمال إسرائيل، مؤكدة استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة، بحسب القاهرة الإخبارية .

وقالت الفصائل في بيان: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفًا حيويًا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير".

ويأتي هذا التطور في سياق التوترات المتصاعد على الحدود "اللبنانية - الإسرائيلية"، حيث تزايدت الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجانبين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر.