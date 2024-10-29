نهرا: اتخذنا قرارًا بمنع أي ظهور مسلّح وضبطنا كلّ المشاكل التي حصلت رغم أنّ الوضع في منطقة طرابلس دقيق

اشار محافظ الشمال رمزي نهرا الى ان وجود النازحين في شوارع بيروت "منّو منظر حضاري" وعلى القوى الأمنية إزالة الخيم من الشارع، ولو استدعى الأمر استخدام القوّة.

ولفت نهرا في حديث لـ "mtv" الى اننا اتخذنا قرارًا بمنع أي ظهور مسلّح وضبطنا كلّ المشاكل التي حصلت رغم أنّ الوضع في منطقة طرابلس دقيق، ونشكر الجيش على تعاونه والأمن مستتب في كلّ محافظة الشمال.

واردف "نحيّي وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين على شفافيته في التعاطي مع ملف توزيع المساعدات، وهناك آلية لتسليم هذه المساعدات، ولقد رأينا الاحتضان الكبير للنازحين في طرابلس ولم نخلط اللبنانيين مع النازحين السوريين منعًا للاشكالات".