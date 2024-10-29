شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: الرئيس السيسي يحظى بثقة المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، علي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصبحت دولة راسخة وقوية وصاحبة قرار في مختلف قضايا المنطقة والتي تأتي على رأسها القضية الفلسطينية، وتعتبرها قضيتها الاولي، مشيرا الي أن نتيجة الموقف المصري الثابت تجاه تلك القضايا أجبرت الكثير من الدول مثل أمريكا وتركيا وقطر في تغيير نظرتهم ورايهم في تلك القضايا وابرزها ما يحدث في قطاع غزة من حرب دموية وتهجير ألاهالي ، مما يعدد نجاح كبير لحقوق الاشقاء والصول بقضيتهم الي حل عادل يحفظ حقوقهم المشروعة في اقامة دولتهم المستقلة.



وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، إن الدبلوماسية المصرية وسياستها الخارجية، وما تمتلكه من رؤية ثاقبة لقيادتها الرشيدة فى التحرك الخارجى شرقا وغربا، شمالا وجنوبا تؤكد علي دورها المحوري وحرصها علي أمن واستقرار المنطقة بل وفى العالم بأسره عبر سياسة متوازنة تدعو وتسعى لإخماد بؤر التوتر ونزع فتيل الأزمات وترسيخ ركائز الامن والسلام والتنمية والاستقرار ، لافتا الي أن مصر تلعب دورا رئيسيا كركيزة أساسية في أمن واستقرار الشرق الأوسط، في ظل الأزمات والصراعات التي تهدد الأمن القومي العربي، نتيجة ماتشهده غزة والسودان ولبنان وليبيا واليمن فضلا عن الحرب الروسية الاوكرانية وتداعيتها علي دول المنطقة بالكامل .



ونوه النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الي إن زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والسيد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي الاخيرة إلى القاهرة، تحمل دلالات سياسية عديدة، تعبر عن ثقل مصر ودورها الدولى فى حل الصراع القائم كونها تأتي في وقت تشهد فية المنطقة اضطرابات إقليمية تنذر بحرب واسعة، تضع المنطقة على صفيح ساخن، مشيراً إلى أن مباحثات تلك الزيارات تناولت مسارين مهمين، وهما: العلاقات الثنائية، ومسار الملفات الملتهبة في المنطقة، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكة نحو بناء مستقبل أفضل يضمن الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب تلك الدول .



وأكد اللواء أحمد العوضي، علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظى بثقة المجتمع الدولي لما يمتلكه من شخصية قوية حكيمة تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي، وإن مصر تحت قيادته أصبحت نموذجاً للاستقرار بالمنطقة، موضحا أن السيسي يملك مقومات الخبرة والثقة في سياساته وتعامله مع الأزمات والقضايا الدولية، إذ إن مختلف دول العالم تراعي وتقدر دوره كعنصر أساسي للاستقرار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة المتوسط.



واختتم النائب اللواء أحمد العوضي تصريحاته بالإعراب عن ثقته التامة في أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي ستواصل عملها وجهودها الوطنية الانسانية الكبري لإقرار السلام والامن في إقليمها ولاسيما بدول الجوار ليبيا والسودان وفلسطين.

