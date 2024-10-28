شكرا لقرائتكم خبر عن طارق نصير بعد فوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربى: خضنا انتخابات بـ22 دولة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، النائب طارق نصير بعد فوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، وقال في كلمة بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ:" خالص التهنئة للنائب طارق نصير لفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، ونتمنى له كل التوفيق وأن يكون سفيرا لنا في هذا المكان وهو أهلا لذلك".

ووجه النائب طارق نصير الشكر لرئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس، مضيفا: أنا ممثل عن مجلس الشيوخ وواجب عليّ الحفاظ علي مقعد مصر كنائب لرئيس البرلمان، وقد خوضنا الانتخابات علي مستوى 22 دولة عربية وفوزنا بالمعقد".

وأكد أن هذه المسؤولية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمر منطقة الشرق الأوسط بظروف دقيقة تتطلب تعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات المشتركة، قائلاً: "إن الوقوف معًا كدول عربية أمر ضروري للحفاظ على مصالح الأمة العربية، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".

وهنا اللواء طارق نصير النائب محمد أحمد اليماحي من دولة الإمارات العربية الشرقية لانتخابة رئيسًا للبرلمان العربي، متمنيا له كل التوفيق في رئاسة البرلمان العربي خلال المرحلة القادمة.

ووجه نصير الشكر لأعضاء البرلمان العربي على هذه الثقة، وتعهد أن يواصل البرلمان العربي مسيرته في الدفاع عن القضايا العربية والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك على كل الأصعدة.

كما وجه الشكر للنائب عادل العسومي رئيس البرلمان العربى السابق على ما قدمه من مجهودات ساهمت في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك.

ويأتي انتخاب اللواء نصير في ظل اهتمام متزايد بتعزيز التعاون البرلماني العربي، وسط توجهات تتطلع إلى توحيد الرؤى والمواقف في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.