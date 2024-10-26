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مسؤول أمريكي يكشف: واشنطن ليست جزءًا من الهجوم الإسرائيلي على إيران

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في بيان عاجل.

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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