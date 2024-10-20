شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب": زيارات ميدانية لـ4 محافظات لتفقد المنشآت الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 07:37 م

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم خطة عملها بشأن الزيارات الميدانية لتفقد المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية ببعض المحافظات.

وقال الدكتور محمود حسين ،رئيس اللجنة في بداية الاجتماع الذي شارك فيه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة والنائب نشأت عباس أمين سر اللجنة إن خطة عمل لجنة الشباب والرياضة خلال دور الانعقاد الخامس تتضمن القيام بزيارات ميدانية للهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات المختلفة لتفقد أوضاعها وعلاج مشاكلها وتوفير الدعم اللازم لها في ضوء المتاح، وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (74) من اللائحة الداخلية للمجلس،.

وقررت اللجنة الاتفاق على القيام بزيارتين ميدانيتين، الأولى لمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط، والثانية لمحافظتي مرسى مطروح والإسكندرية وذلك لتفقد المنشآت الشبابية والعمل علي اي إشكالية تواجه الشباب .

كما اتفق اعضاء اللجنة على تلبية دعوة بعض الجهات التي وجهت الدعوة للجنة للقيام بزيارتها منها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وانتهى الاجتماع بموافقة اللجنة على خطتها بشأن الزيارات الميدانية التي تعتزم اللجنة القيام بها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.