شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنشر صوراً من التجهيزات الأخيرة لغرفتي ملابس الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة صوراً، على موقع إكس، من غرفتي ملابس الزمالك وبيراميدز قبل اللقاء المرتقب في نصف نهائي السوبر المصري، وكتب حساب المتحدة: "‏اللمسات الأخيرة في غرف الملابس استعدادًا لاستقبال فريقي الزمالك وبيراميدز، طرفي المواجهة الأولى في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد آل نهيان فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي.

والتقى الزمالك وبيراميدز في 19 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع الزمالك أن يتفوق على بيراميدز فى 11 مباراة، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

واستطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز فى مباراتين فقط خلال 19 مباراة خاضها أمام الفارس الأبيض، وسجل الزمالك 31 هدفًا، فيما سكن شباكه 17 هدفًا.

ويعتبر الدولي المغربي ولاعب الزمالك السابق أشرف بن شرقي هو الهداف التاريخي في مباريات الفريقين برصيد 4 أهداف، ويأتي في المرتبة الثانية الدولي المصري مصطفى محمد برصيد 3 أهداف.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا للسوبر المصري، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة.







المتحدة للرياضة تنشر صوراً من التجهيزات



المتحدة للرياضة