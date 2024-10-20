16 مصابًا في انقلاب سيارة جنوبي المنيا



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أُصيب 16 شخصًا بجروح وكسور متفرقة، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي بالقرب من مركز أبو قرقاص، جنوبي محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة في مديرية أمن المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

انتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة كل من: أحمد محمد تهامي (16 عامًا) - مروة بكر طاهر (15 عامًا) - سراج سيد محمد (15 عامًا) - محمود محمد محمود (13 عامًا) - رضوى حجازي أبو الليل (15 عامًا) - معاذ محمد طلعت (16 عامًا) - منة محمد سليمان (21 عامًا) - مريم محمد سليمان (20 عامًا).

كما أُصيب: فتوح عبد التواب (60 عامًا) - حاتم مؤمن حسن (16 عامًا) - ياسمين شريف أحمد (16 عامًا) - أسماء محمد عبد العزيز (35 عامًا) - وليد محمد عزت (12 عامًا) - آمنة ناصر صلاح (17 عامًا) - مناع محمد المعداوي (17 عامًا) - إيمان جمال حنفي (20 عامًا).

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو قرقاص المركزي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.