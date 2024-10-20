"خلاص هرتاح من الدنيا".. شاب ينهي حياته حرقًا في اطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تخلص شاب من حياته بطريقة مروعة داخل منزله جنوب الجيزة، أحضر مادة سريعة الاشتعال وسكبها على جسده ثم أضرم في نفسه النيران ليفارق الحياة.

صباح اليوم الأحد، استيقظت أسرة على صراخ ابنهم وجسده مشتعلا مرددًا "خلاص هرتاح من الدنيا" فأسرعوا بنقله من مسقط رأسهم بمحافظة بني سويف إلى مستشفى أطفيح المركزي.

الشاب يدعى "عبد الرحمن أحمد" 32 سنة، أثبت التقرير المبدئي إصابته بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 100 %، ورغم ذلك اصطحبته أسرته إلى المنزل لكنه فارق الحياة في الطريق.

للمرة الثانية عادت الأسرة للمستشفى لكن هذه المرة المصاب بات جثة هامدة، وتم إيداعها بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.