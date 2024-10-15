رويترز: تراجع أسعار النفط بعد تقرير بأن إسرائيل لن تستهدف منشآت نفط إيرانية وتخفيض أوبك توقعاتها للطلب العالمي

افادت وكالة "رويترز"، عن "تراجع أسعار النفط بعد تقرير بأن إسرائيل لن تستهدف منشآت نفط إيرانية وتخفيض أوبك توقعاتها للطلب العالمي"، مشيرة الى "تراجع العقود الآجلة لبرنت والخام الأميركي 3 دولارات لكل منهما".

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