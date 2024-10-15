في إطار الحراك الدبلوماسي والسياسي الذي بادر إليه التيار الوطني الحر، زار وفد من "التيار" ضم النائبين غسان عطالله وجيمي جبور ومسؤول العلاقات الديبلوماسية بشير حداد السفير التركي علي باريش أولوصوي. وشكر الوفد تركيا على مواقفها الداعمة للبنان ولوقف العدوان الإسرائيلي عليه، كما لمساعدتها الدائمة للشعب اللبناني عبر خط المساعدات الانسانية للنازحين.

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "الوطني الحر" زار السفير التركي شاكرا تركيا على مواقفها الداعمة للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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