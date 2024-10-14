ربيع الهبر نفى أن يكون ادلى بأي تصريح عن اقفال مرتقب لمطار بيروت الدولي

نفى مؤسس ومدير “ستاتيسكتيكس ليبانون” ربيع الهبر ان يكون ادلى بأي تصريح عن اقفال مرتقب لمطار بيروت الدولي، وقد كان الهبر قد ذكر في مقابلة عبر قناة "الجديد" أن وزير خارجية ايران أكد ان التواصل بين الاميركيين والإيرانيين من خلال الوسيط العُماني قد توقف، مضيفاً ان هناك تصعيداً كبيراً في الميدان نتيجة لتوقف التواصل، أضاف ان البيان الصادر عن السفارة الأميركية بضرورة مغادرة الاميركيين لبنان يعني اننا امام إمكانية اقفال المطارات والمرافئ الحيوية، ويعني ان هناك ساعات قبل بدء الحرب الواسعة وربما يكون الرد الإسرائيلي يشمل مرافق ومرافئ حيوية في لبنان.

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