شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة.. عدد النازحين في العالم بلغ 123 مليون شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين في العالم بلغ 123 مليون شخص.

وقال فيليبو غراندي في افتتاح الدورة " 75 للجنة التنفيذية للمفوضية " اليوم في جنيف: إن الحل يكمن في معالجة الأسباب الجذرية لأزمات النزوح، إذ أن عدد النازحين في العالم بلغ 123 مليون شخص، ووضعهم يتطلب حلولًا، مطالبًا في الوقت نفسه بفتح الحدود أمام الأشخاص الفارين بحثًا عن الأمان. مساعدات اللاجئين وأضاف غراندي، أن المبادرات الداعية إلى وقف استقبال اللاجئين تتعارض مع القانون الدولي.

ودعا إلى زيادة تمويل المساعدات للاجئين والدول المضيفة لهم، لأن نقص التمويل يدفع الناس إلى عبور البحر المتوسط، بما في هذه الرحلات من مخاطر.