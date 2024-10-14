نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الأمني

ياسر رشاد - القاهرة -

يتوجه نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل، غدا الثلاثاء، في زيارة تستغرق 3 أيام إلى اليابان وكوريا الجنوبية، بهدف تعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي لمواجهة التهديدات الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته اليوم /الإثنين/، أن كامبل سيلتقى خلال زيارته لليابان بكبار المسؤولين لمناقشة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، مع التركيز على إنتاج تقنيات الدفاع المشتركة لتعزيز القدرات الدفاعية والردع في المنطقة.

تأتي هذه الزيارة في إطار السعي لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

أما في كوريا الجنوبية، سيجتمع كامبل مع مسؤولين بارزين لبحث التعاون الثنائي حول الأمن والازدهار الإقليميين، ومناقشة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك الاستفزازات المتزايدة من كوريا الشمالية.

وسيشارك كامبل كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظرائه من اليابان وكوريا الجنوبية لبحث التعاون بين الدول الثلاث، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التهديدات المشتركة، مثل احترام القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي وتهديدات كوريا الشمالية النووية.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، سيجمع هذا الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى كامبل مع نظيريه، نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية الأول كيم هونج كيون ونائب الوزير الياباني أوكانو ماساتاكا، لاستكمال المناقشات التي انطلقت في لقائهم الأول في واشنطن بولاية فرجينيا مايو الماضي.

وسيركز الحوار على عدد من القضايا الإقليمية والعالمية، من بينها التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية وأهمية الالتزام بالقانون الدولي في بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.