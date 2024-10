شكرا لقرائتكم خبر عن سول: كوريا الشمالية تستعد لتفجيرات على الطرق المتصلة بأراضينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لتنفيذ تفجيرات على الطرق التي تربطها بكوريا الجنوبية، وذلك بعد أيام فقط من تعهد بيونج يانج بقطع جمع الطرق وخطوط السكك الحديدية بين الكوريتين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الجيش الكوري الشمالي كان قد أعلن يوم الأربعاء عن الإجراء الذي من شأنه أن "يفصل تمامًا" أراضي كوريا الشمالية عن أراضي كوريا الجنوبية، وقال إنه أرسل رسالة هاتفية إلى الجيش الأمريكي في الجنوب "لمنع أي سوء تقدير أو صراع عرضي بشأن مشروع التعزيز".

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: #كوريا_الجنوبية ستواجه "كارثة مروعة" إذا حلقت مسيرة كورية جنوبية مرة أخرى فوق بيونج يانج.#اليوم

التفاصيل: https://t.co/2UyeugeQfi pic.twitter.com/mpEcd6Moyn — صحيفة اليوم (@alyaum) October 13, 2024



تفجيرات متوقعة

التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)



وقالت هيئة الأركان المشتركة: "بعد إعلان الجيش الشعبي الكوري الشمالي في 9 أكتوبر، يقوم بأنشطة يفترض أنها تشير إلى تنفيذ تفجيرات على الطرق الواقعة على طول خطي /جيونجوي/ و/دونجهيه/".

وتابعت أنها تراقب عن كثب تلك الأنشطة التي تجري شمال خط ترسيم الحدود العسكرية، وتسعى إلى اتخاذ تدابير السلامة للجنود والشعب الكوري الجنوبي.

يشار إلى أن الكوريتين متصلتان عبر الطرق والسكك الحديدية على طول خط جيونجوي، الذي يربط مدينة باجو الحدودية الغربية في الجنوب بكايسونج في الشمال، وخط دونجهيه على طول الساحل الشرقي.

وقال الجيش الشعبي الكوري الشمالي يوم الأربعاء إنه سيقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، وسيبني "هياكل دفاعية قوية" في تلك المناطق؛ ردا على المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.