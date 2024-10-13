جامعة الدول العربية تؤكد أن تمكين الشباب على رأس أولوياتها وأولويات الحكومات العربية



ياسر رشاد - القاهرة - أكدت جامعة الدول العربية أن دعم القدرات وتمكين الشباب يأتي حالياً على رأس أولوياتها وأولويات الحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية وأنها تتطلع إلى تعميق التعاون مع المعاهد الدبلوماسية العربية في مجال التدريب وبناء القدرات.

جاء ذلك فى كلمة للسفير محمد صالح العجيري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية خلال افتتاح أعمال دورة تدريبية لوفد من الدبلوماسيين العراقيين بالمندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدي جامعة الدول العربية تستمر ثلاثة ايام بحضور الوزير مفوض دكتور مهند محسن الشحماني القائم بأعمال المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية.

وأضاف العجيري أن الاستثمار في تعليم وتدريب الشباب، هو الاستثمار طويل الأمد والوسيلة التي تمكن الحكومات العربية والجامعة العربية من التغلب على التحديات والتفوق عليها من أجل ضمان مستقبل مشرق للأمه العربية .

واعرب العجيري عن سعادته لحرص الدول الأعضاء على توفير فرص تدريبية لشبابها العربي ولاسيما الدبلوماسيين على التعرف عن كتب على هذه المؤسسة العريقة (جامعة الدول العربية) والتي تعد الأقدم في النشأة من ضمن مؤسسات العصر الحديث حيث تأسست جامعة الدول العربية يوم 22 مارس 1945 أي قبل تأسيس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، وكانت العراق من السبع دول المؤسسة الجامعة الدول العربية والموقعة على ميثاقها.

وأكد أهمية تكثيف البرامج التدريبية وضرورة استمرارية عقد دورات تعريفية بجامعة الدول العربية تستهدف الشباب العربي بشكل عام ولاسيما الدبلوماسيين في الدول العربية، وذلك من أجل التعريف بجامعة الدول العربية ومهامها وآليات العمل واتخاذ القرارات بها.

وأشار العجيري إلى الدور التاريخي الذي لعبته العراق منذ التأسيس، وكذلك دورها الحالي في دعمها وإسهاماتها المستمرة في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والمالية برغم من كافة التحديات التي مرت بها فلم تتوقف أبدا عن تقديم كل الدعم الجامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك.

وقال العجيري إن هذه الزيارة تاتى في إطار سلسلة من برامج بناء القدرات تتبناها جامعة الدول العربية حيث توسعت مهام إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل بقطاع الشؤون الإدارية والمالية من مجرد العمل على تدريب وتطوير موظفي الأمانة العامة للجامعة، حتى شملت البرامج التعريفية لممثلي الدول العربية والغير عربية، لتعريفهم بأنشطة جامعة الدول العربية ومهام عملها.

وأشار العجيري إلى استقبال الأمانة العامة في السنوات الأخيرة متدربين ودبلوماسيين من مملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والجمهورية اليمنية كما استقبلت زيارات للدبلوماسيين من دول غير الدول العربية مثل اليابان ودول أخرى بالإضافة الي الشباب العربي من الطلبة والطلبات بمختلف المراحل الدراسية، من أجل الاطلاع عن قرب على منظومة العمل العربي المشترك وآلية العمل بها وتبادل الأفكار والآراء المختلفة وكسب الخبرات العربية.



وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الادارية والمالية) أن البرنامج التدريبي التعريفي يتناول مواقف جامعة الدول العربية من القضايا الإقليمية والدولية كما يتناول عدة محاضرات تعريفية حول جامعة الدول العربية نشأتها وآليات عملها، ونبذة عن جهود جامعة الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والعربية والأمن القومي العربي والاجتماعي، بالإضافة إلى جهود الجامعة في مجال اللاجئين والهجرة.