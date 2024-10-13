الجيش: إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي على آليتين للجيش في بلدة برج الملوك

أعلن الجيش اللبناني، في بيان، أنه "استهدف العدو الإسرائيلي في سياق اعتداءاته المتمادية آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون، أثناء نقل جرافة بهدف استخدامها لفتح طرقات متضررة نتيجة القصف المعادي، ما أدى إلى إصابة 3 عسكريين".

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