رئيس الجامعة اللبنانية اعلن تمديد وقف التدريس في كافة كليات ومعاهد الجامعة حتى 20 الجاري

اعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران انه "نظرا لاستمرار الإعتداءات الإسرائيلية واستكمالا للتحضيرات اللوجستية والفنية لاستئناف العام الدراسي الجديد، تمديد وقف التدريس في كافة كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية حتى مساء الاحد الواقع فيه 20 تشرين الأول الجاري، على أن تستمر الأعمال الإدارية في الوحدات والفروع المتاح الوصول إليها وفق شروط السلامة العامة".

ودعا "الطلاب في كل مراحل التعليم إلى الإسراع في التسجيل أونلاين على منصة (Sisol) لتسهيل إجراءات التحضير لإطلاق العام الدراسي الجديد".