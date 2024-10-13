هآرتس: ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين المصابين اليوم في لبنان إلى 28

أفادت صحيفة "هآرتس" عن "ارتفاع عدد الجنود المصابين اليوم في لبنان جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع في منطقتين مختلفتين إلى 28".

في وقت سابق من اليوم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 25 عسكريا في معارك جنوب لبنان منذ صباح اليوم".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.