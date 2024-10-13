أشارت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله"، إلى أنّ "العدو الإسرائيلي أقدم صباح اليوم الأحد 2024-10-13، ما بين السّاعة 08:30 و09:30، على قصف المنطقة الواقعة بين بلدتَي حانين والطيري بصواريخ محشوّة بالقنابل العنقوديّة المحرّمة دوليًّا".
وأكّدت في بيان، "أنّنا لم نُفاجأ أبدًا بالجريمة الهمجيّة الجديدة الّتي تُضاف إلى سلسلة جرائمه ضدّ الشّعبَين اللّبناني والفلسطيني، وذلك بعد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلاميّة".
ولفتت العلاقات الإعلاميّة إلى أنّ "العدو الصّهيوني المدعوم عسكريًّا وسياسيًّا من الولايات المتّحدة الأميركيّة، الّذي يقصف المستشفيات وسيّارات الإسعاف، لم يتجرّأ على مثل هذه الخطوة إلّا لإدراكه العجز الفاضح لما يُسمّى بالمجتمع الدّولي والمنظّمات الدّوليّة والإنسانيّة، إزاء هذه الجرائم الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": العدو قصف صباحًا بين حانين والطيري بصواريخ محشوة بقنابل عنقودية محرمة دوليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.