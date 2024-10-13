"حزب الله": العدو قصف صباحًا بين حانين والطيري بصواريخ محشوة بقنابل عنقودية محرمة دوليًا

أشارت العلاقات الإعلاميّة في "​حزب الله​"، إلى أنّ "العدو الإسرائيلي أقدم صباح اليوم الأحد 2024-10-13، ما بين السّاعة 08:30 و09:30، على قصف المنطقة الواقعة بين بلدتَي حانين والطيري بصواريخ محشوّة بالقنابل العنقوديّة المحرّمة دوليًّا".

وأكّدت في بيان، "أنّنا لم نُفاجأ أبدًا بالجريمة الهمجيّة الجديدة الّتي تُضاف إلى سلسلة جرائمه ضدّ الشّعبَين اللّبناني والفلسطيني، وذلك بعد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلاميّة".

ولفتت العلاقات الإعلاميّة إلى أنّ "العدو الصّهيوني المدعوم عسكريًّا وسياسيًّا من الولايات المتّحدة الأميركيّة، الّذي يقصف المستشفيات وسيّارات الإسعاف، لم يتجرّأ على مثل هذه الخطوة إلّا لإدراكه العجز الفاضح لما يُسمّى بالمجتمع الدّولي والمنظّمات الدّوليّة والإنسانيّة، إزاء هذه الجرائم الجديدة".