اعلن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق مسيرتين من لبنان والدفاعات الجوية نجحت في اعتراض إحداهما"، مشيرا الى أن "في هذه المرحلة لحقت أضرار بمبنى في هرتسيليا". وذكر أن "لا يوجد إصابات حتى هذه اللحظة ونجري تحقيقا في الحادثة".

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