الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة منذ صباح اليوم ولغاية الساعة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان، وذلك منذ الساعة 8 من صباح اليوم الجمعة ولغاية الساعة :

بيروت :

- استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الغارة التي أدت إلى تدمير مبنيين سكنيين مساء أمس الخميس في البسطة. ولا تزال عمليات البحث ورفع الانقاض مستمرة حتى اللحظة للعثور على ٣ أشخاص لا زالوا ضمن عداد المفقودين.

ضاحية بيروت الجنوبية :

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت احد المباني السكنية في برج البراجنة للتحقق من فرضية وجود جثمان شهيد.

محافظة البقاع:

- إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في بلدة رياق والتي أسفرت عن انتشال جثمان شهيدة طفلة وهي آخر من كان في تعداد المفقودين.

- إتمام عمليات البحث والإنقاذ في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس مبنى سكني في بلدة الكرك والتي أدت إلى سحب جريح في الثامنة عشرة من العمر وانتشال جثماني طفل وطفلة شهيدين. وأثناء المغادرة تعرض الموقع نفسه لغارة ثانية اليوم، ما أسفر عن سقوط أربعة جرحى (اصابتهم طفيفة) وقد قدم العناصر الإسعافات الأولية اللازمة لهم في الموقع المستهدف.

محافظة بعلبك:

١-في بلدة دورس:

إطفاء:

- مستودعات (عدد ١)

- محلات (عدد ٤)

- خيم بلاستيكية (عدد ١)

- سيارات (عدد ٥)

- كاراجات (عدد ٢)

- مولدات للطاقة الكهربائية (عدد ٢)

- آليات ثقيلة (عدد٣)

- مبنى مؤلف من ٣ طوابق.

٢-في بلدة بوداي:

إطفاء :

- منازل(عدد١)

بحث وإنقاذ :

- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ وانتشال جثامين خمسة شهداء وسحب جريحين.

محافظة النبطية:

بحث وإنقاذ:

- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ والتي أسفرت عن انتشال جثمان شهيد في بلدة كفرتبنيت.

محافظة لبنان الجنوبي :

بحث وإنقاذ:

• رفع انقاض وانتشال جثمان شهيد في بلدة عرب صاليم

خدمات عامة :

- حفر مقابر جماعية لدفن جثامين ٩ شهداء (وديعة) في بلدة جويا.

- تأمين المياه بمواكبة من الجيش اللبناني الى مقر الكتيبة الكورية لدى قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية".