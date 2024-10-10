القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صواريخ من لبنان على نهاريا وعكا وبلدات عدة

أعلنت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، عن "دوي صفارات الإنذار تدوي في عكا ونهاريا وبلدات عدة".

بدورها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن "سقوط صواريخ على نهاريا وعكا".

هذا وكشفت القناة 12 الإسرائيلية عن "4 مصابين جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة باتجاه الجليل الأعلى".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.