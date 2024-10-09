الجيش: توقيف سوريَّين لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة وتوثيق آثار الغارات الجوية الإسرائيلية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسّس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين (م.ا.) و(ب.ع.) لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة، إضافة إلى توثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها. وقد تبيّن أنّه تمَّ تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأكدت أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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