نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أميركي تعليقا على كتاب يكشف عن اتصالات سابقة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامينر نتانياهو، أن "بايدن استخدم معه لغة حادة".

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مصدر أميركي تعليقا على كتاب يكشف عن اتصالات سابقة بين بايدن ونتانياهو: بايدن استخدم معه لغة حادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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