شدد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، في حديث للـ"LBCI"، على أنه "لا داعي للتهافت على شراء أي سلعة فالمخزون لا زال قائمًا على ما هو عليه"، مؤكداً "لا مشكلة بالمخزون وطالما هناك بواخر يوميًا فلا مشكلة لدينا بأي سلعة".

كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام وزارة الاقتصاد: لا داعي للتهافت على شراء أي سلعة فالمخزون لا زال قائمًا على ما هو عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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