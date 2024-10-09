إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: اعتقال إسرائيلي في لبنان رغم دخوله بصفته الصحفية ويحمل الجنسية البريطانية

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني، أنه "تم اعتقال إسرائيلي في لبنان رغم دخوله بصفته الصحفية ويحمل الجنسية البريطانية".
وكانت قد أفادت مصادر صحيفة "الأخبار"، عن توقيف شخص يحمل جواز سفر بريطاني في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس، تبين أنه إسرائيلي، وهو من بين الاعلاميين الذين وصلوا إلى لبنان في الأسبوعين الماضيين. ولدى تفتيشه، عثر في حوزته على جواز سـفر إسرائيلي يحمل صورتـه باسم يهوشع ترتكوفيسكي، من موالد العام 1982 في الولايات المتحدة الأميركية ولدى البحث عـن الاسـم عبر محرك البحث ظهر اسم شبيه له يعمل في موقع عبري".
وأوضحت الصحيفة أن التوقيف جاء بعد أن "لاحظت المقاومة في الأيام الماضية أن بعض الإعلاميين الغربيين يقومون بجولات يومية في الضاحية الجنوبية ومناطق معينة بحجة معاينة الدمار".
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