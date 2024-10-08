نقل موقع واللا عن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "لا جدوى من زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت لواشنطن طالما لم يتخذ بعد قرار رسمي بشأن طبيعة الرد على إيران".

كانت هذه تفاصيل خبر ديوان نتانياهو: لا جدوى من زيارة غالانت لواشنطن طالما لم يتخذ بعد قرار رسمي بشأن طبيعة الرد على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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