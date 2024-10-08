وزير الطاقة الإسرائيلي: جنودنا احتلوا مارون الراس ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل

أشار وزير الطاقة الاسرائيلي إيلي كوهين، الى ان "جنودنا احتلوا بلدة مارون الراس ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل".

وفي وقت سابق، لفت كوهين الى ان بلاده قادرة على استهداف أي منشأة عسكرية أو مدنية في جميع أنحاء إيران.

جاء تصريحه سياق حديثه عن احتمال استعداد إيران للرد على أي هجوم إسرائيلي مضاد. وأكد كوهين أن يد إسرائيل تصل إلى كل المنشآت في إيران، سواء كانت عسكرية أو مدنية.