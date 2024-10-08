اجتماع بين شولتس وبايدن وماكرون وستارمر السبت في برلين لبحث التصعيد بالشرق الأوسط

يستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، السبت المقبل في برلين، الرئيسين الأميركي والفرنسي، جو بايدن وإيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لبحث التصعيد في الشرق ألأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما أفاد مصدر حكومي ألماني. ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة بايدن لألمانيا، حيث ينتظر وصوله مساء الخميس.

إثر اللقاء، يشارك القادة بعد ظهر السبت، في اجتماع للدول الحليفة لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الأميركية في جنوب غرب ألمانيا. ويعقد الاجتماع في مرحلة حساسة جدا لأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني، التي قد يعاد بعدها النظر في الدعم الذي تتلقاه من واشنطن أحد مزوديها الرئيسيين بالأسلحة والمال.

وخلال زيارته لألمانيا سيجري بايدن أيضا محادثات ثنائية مع المستشار الألماني والرئيس فرانك فالتر ستاينماير.