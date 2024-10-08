أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، ولدى تقدّم قوة للعدو الصهيوني عند الساعة 2:00 من فجر يوم الثلاثاء 8-10-‌‏2024 باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع.".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: قوة اسرائيلية حاولت التقدم باتجاه اللبونة فجرا فأمطرناها بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وأجبرناها على التراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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