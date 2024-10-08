النشرة: سقوط شهيدين ووجود عدد من العالقين تحت الانقاض باستهداف اسرائيلي لمبنى في بلدة الخضر ببعلبك

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى مع وجود عدد من العالقين تحت الانقاض باستهداف اسرائيلي لمبنى في بلدة الخضر شرقي بعلبك. وتعمل فرق الانقاذ على سحب العالقين من تحت ركام المبنى.

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