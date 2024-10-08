وزير خارجية مصر: نقوم بجهود حثيثة لوقف إطلاق النار وإنهاء الشغور الرئاسي بلبنان

أشار المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجية المصريّة تميم خلاف، إلى أنّ "وزير الخارجيّة ​بدر عبد العاطي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من مبعوث الرّئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان ​جان إيف لودريان​، حيث تناول الاتصال التّطوّرات الإقليميّة المتلاحقة في لبنان، وما تفرضه مستجدّات الأحداث من ضرورة تكثيف التّنسيق والتّشاور لاحتواء التّصعيد الرّاهن بالمنطقة".

وحذّر عبد العاطي من أنّ "وتيرة التّصعيد الحاليّة في المنطقة تستوجب تكاتف الجهود، للتّدخل السّريع في هذا المنعطف الخطير، لسرعة وقف إطلاق النّار والعدوان الحالي على لبنان، والعمل على الحيلولة دون التّصعيد الإقليمي، وهو ما يتطلّب بذل جهود حثيثة لخفض التّصعيد وحثّ الجهات كافّة على ضبط النّفس". واستعرض "الجهود الحثيثة الّتي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النّار وإنهاء حالة الشّغور الرّئاسي"، مشدّدًا على "رفض مصر الكامل لأيّ مساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه".

وركّز على "أهميّة العمل على تكثيف إرسال المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة العاجلة للشّعب اللّبناني، وتمكين المؤسّسات الوطنيّة اللّبنانيّة وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة التزام الجهات كافّة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافّة"، مؤكّدًا أنّ "وقف إطلاق النّار في قطاع غزة والنّفاذ الكامل للمساعدات إلى داخل القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيليّة في الضّفة الغربيّة، يُعدّ السّبيل الرّئيسي لوقف التّصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها في حرب شاملة".