المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: عازمون على استكمال العمل لتدمير العدو في غزة ولبنان

اكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أننا "عازمون على استكمال العمل لتدمير العدو في غزة ولبنان"، لافتا الى اننا "لن نتوقف حتى نقضي على حماس ونعيد الرهائن إلى بيوتهم".
واعتبر "اننا نخوض حربا من أجل بقاء إسرائيل، ولن نقبل بوجود قوات إرهابية على حدودنا الشمالية". ورأى أن "حزب الله مسؤول عن التصعيد على الحدود الشمالية بانتهاكه القانون الدولي".
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